Negramaro, il nuovo album in uscita è 'Free Love'

S'intitola 'Free Love' il nono album in studio dei Negramaro in uscita il prossimo 22 novembre in digitale, cd e vinile. Tra le dodici tracce inserite nella scaletta dell'album, anche le collaborazioni con Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e Kaleo. Per registrare l'album, la band salentina è volata a Berlino negli storici Hansa Studios, gli stessi che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM. I testi e le musiche sono firmati da Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione artistica è affidata, oltre anche allo stesso Sangiorgi, anche a Taketo Gohara, Sixpm, Andro e d.whale (Davide Simonetta). Il titolo 'Free Love' è riassunto attraverso la copertina del disco, che ospita l'opera 'Narciso' di Jago, scultore italiano definito dal The Guardian "il nuovo Michelangelo". "Rivendichiamo la libertà di amare se stessi e gli altri - ha commentato sui propri social la band a proposito del nuovo album - senza pregiudizi né discriminazioni. Guardiamo alla diversità come sinonimo di ricchezza". Dal disco sono stati già estratti i singoli 'Diamanti' (con Elisa e Jovanotti), 'Fino al giorno nuovo' (con Fabri Fibra), 'Ricominciamo tutto' (presentata allo scorso Festival di Sanremo) e 'Luna Piena', già numero uno in radio e premio Earone come Artista italiano indipendente più ascoltato. Da settembre 2025, poi, per la band sarà tempo di tornare ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour, prodotto da Friends and Partners, che prenderà il via il 27 settembre da Jesolo. Dal giorno successivo alla pubblicazione dell'album partirà invece un instore tour (dal 23 novembre alla Mondadori di piazza Duomo a Milano) che toccherà molte città italiane.



