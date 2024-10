Fedriga, sulla manovra le Regioni non troveranno l'intesa

"Non credo ci sarà l'intesa sulla manovra, perchè per l'intesa serve l'unanimità e certe posizioni non riusciamo a conciliarle. La maggioranza delle Regioni ha dato assenso all'accordo, però necessitando dell'unanimità non possiamo dare l'intesa". Lo ha detto il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando con i giornalisti oggi a Bari dell'intesa sulla manovra. Su quali punti c'è maggiore disaccordo? "Ci sono più punti, in particolare la questione degli acconti però, come ho avuto modo di sottolineare ieri, le regole europee prevedono il tetto di spesa che ammazzerebbe le Regioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA