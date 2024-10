Al Policlinico Bari impianto protesi per disfunzione erettile

Sono stati eseguiti con successo al Policlinico di Bari i primi tre interventi di impianto di protesi peniene tramite accesso infrapubico. Un approccio innovativo rispetto al tradizionale accesso, che offre numerosi vantaggi per il paziente, tra questi un miglior risultato estetico e un posizionamento più agevole della protesi. Le procedure sono state eseguite dal dottor Giuseppe Dachille, dell'equipe dell'unità operativa di urologia diretta dal professore Pasquale Ditonno, con il tutoraggio del professore Gabriele Antonini, esperto in chirurgia andrologica. Da oltre vent'anni il Policlinico di Bari è un centro per il trattamento della disfunzione erettile e della sindrome di Peyronie, per approfondire le nuove tecniche è stata organizzata una giornata di studio con il professore Antonini alla quale hanno partecipato anche i medici in formazione specialistica.

Successivamente, in ambulatorio, sono state effettuate delle infiltrazioni di plasma ricco di piastrine per il trattamento della disfunzione erettile e della sindrome di Peyronie e poi gli impianti delle protesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA