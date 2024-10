Zaia, chi ostacola Autonomia voleva impedire referendum veneto

"Quelli che oggi ostacolano il progetto di autonomia sono gli stessi che hanno impugnato, senza successo, la nostra legge regionale che prevedeva la consultazione referendaria. Il quesito non aveva nulla di sovversivo ed era in totale aderenza alla Costituzione: oggi come ieri voler negare questo diritto mi sembra molto grave". Lo ha sostenuto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine del Festival delle Regioni di Bari.

Zaia ha ricordato che "domani, per legge regionale, in Veneto è la giornata dell'autonomia. A Venezia avremo un incontro con giuristi, costituzionalisti, tributaristi e altri esperti per parlare non dello 'Spacca Italia' o della secessione dei ricchi, come qualcuno si ostina a dire, ma di una grande opportunità per tutto il Paese. Il centralismo ci ha portato a 3.000 miliardi di debito pubblico, e a vedere tanti italiani costretti a fare le valigie per andarsi a curare in altre regioni lontane dalla propria. È inaccettabile - ha concluso - che il destino di una persona sia segnato sulla base del posto dove nasce: l'autonomia è la risposta".



