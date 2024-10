Natuzzi ai sindacati, con impegno del governo no a licenziamenti

Natuzzi spa, nel corso di un incontro con i sindacati Cobas e Usb, ha comunicato di essere impegnata a cercare soluzioni alternative ai licenziamenti collettivi e di aver chiesto al Governo l'accesso a soluzioni alternative quali gli ammortizzatori sociali, le misure della decontribuzione al Sud e a sostegno del made in Italy. Se ci sarà l'impegno del governo, l'azienda procederà a "saturare" le fabbriche italiane evitando, quindi, il ricorso agli ammortizzatori sociali.

L'incontro si è tenuto presso la sede di Confindustria, a Bari, in occasione della presentazione del Piano industriale 2025-2029, già sottoposto ai sindacati Confederali dell'Industria del Legno e del Commercio.

Attualmente Natuzzi ha circa 3.500 nel mondo: 1.900 sono in Italia e, di questi, 1.800 al Sud. Dei licenziamenti collettivi alla Natuzzi si parla dal 2022, successivamente si era ipotizzata una crescita del mercato del 10%, invece c'è stato un calo che ha riguardato tutto il settore al livello mondiale. Per contenere le eccedenze di personale, la società ha fatto ricorso al contratto di espansione (che è cessato) e agli ammortizzatori sociali, che saranno utilizzati fino a fine 2024.



