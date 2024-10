Ex Ilva: presidio Usb a Taranto in attesa arrivo Calderone

In attesa dell'annunciata visita della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone è in atto davanti alla direzione dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto un presidio organizzato dall'Usb, che invoca tutele per i circa 1600 lavoratori rimasti alle dipendenze di Ilva in As in cassa integrazione a zero ore dall'1 novembre 2018, di cui è ancora incerto il futuro occupazionale.

L'organizzazione sindacale, che tempo chiede un confronto ai commissari straordinari dell'azienda, contesta anche le "cinque lettere di licenziamento recapitate a lavoratori Ilva in Amministrazione Straordinaria, tre di Taranto e due di Genova, per sopraggiunta età pensionabile. Inaccettabili - ha sottolineato Francesco Rizzo dell'Esecutivo confederale Usb - le modalità utilizzate, perchè completamente sbagliate in quanto non vi è stata comunicazione preventiva nè alle organizzazioni sindacali nè ai diretti interessati. Licenziati e non accompagnati alla pensione. Questo è gravissimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA