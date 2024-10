De Luca, 'Autonomia pericolosa su sanità e scuola pubblica'

L'autonomia "è un progetto pericoloso per l'Italia. La battaglia va fatta sui due fronti: quello dell'autonomia differenziata e quello della palude burocratica centrale e nazionale. Siamo impegnati su questi due versanti".

Lo ha dichiarato a Bari il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di uno degli appuntamenti in programma per il terzo festival delle Regioni e delle province autonome. "La situazione dell'Italia così come è non può reggere. L'Italia - ha aggiunto - è una palude burocratica che frustra ogni energia di innovazione e creatività.

Contemporaneamente abbiamo un progetto di autonomia differenziata che almeno su due versanti è estremamente pericoloso: sanità pubblica e scuola pubblica".



