Calderone, 'anche con vendita ex Ilva sarà tutelata occupazione'

"E' prematuro fare un'analisi di quelle che possono essere le offerte presentate dai potenziali acquirenti. In ogni caso credo di poter rassicurare sul fatto che il governo e, per quanto mi riguarda, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno estremamente attenti ad esaminare tutti gli aspetti nell'ottica non solo della garanzia occupazionale ma anche tutti quelli accompagnamenti necessari per fare in modo che la transizione sia una transizione verso un futuro prospero per l'azienda e per i lavoratori". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone in un punto stampa all'ex Ilva di Taranto, dopo aver visitato lo stabilimento insieme al commissario di Acciaierie d'Italia in As Giancarlo Quaranta e ai commissari straordinari di Ilva in As e prima di un incontro con una rappresentanza di lavoratori e di dirigenti del Siderurgico, delle autorità locali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Presente anche il sindaco Rinaldo Melucci, che aveva declinato l'invito alla cerimonia di martedì scorso con il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso in occasione della riaccensione dell'altoforno 1, fermo da oltre un anno per manutenzione.

Quanto all'evoluzione della vertenza ex Ilva, "per quanto mi riguarda - ha spiegato la rappresentante del governo - c'è molta fiducia. Io, che sono un tecnico del mondo del lavoro, la fiducia la ricerco e la ritrovo nel rispetto degli impegni. Il fatto che siamo partiti 15 giorni prima con la ripartenza dell'altoforno 1 vuol dire che in questo momento i commissari non solo stanno mantenendo la parola ma stanno mantenendo la parola nel rispetto delle tempistiche assegnate".



