Violenza sessuale di gruppo su una dodicenne, indagati tre minori

La Procura per i minorenni di Lecce indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo commessa da tre minorenni nei confronti di una 12enne. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, venerdì sera la 12enne sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato in provincia di Lecce e poi violentata. A darle appuntamento sarebbe stato un 16enne che la ragazzina conosceva.

Quando però la 12enne è arrivata ha trovato ad attenderla anche altri due amici del giovane, poco più piccoli di lui, che sarebbero stati gli autori materiali delle violenze. I giovani hanno anche rubato il portafoglio alla ragazzina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA