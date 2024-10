Sindaco Bari, 'rischio ulteriori distanze fra territori'

"Vicine Vicine è il titolo di questo festival delle Regioni. Si riferisce certamente allo spirito che deve tenere insieme le Regioni italiane per affrontare le grandi sfide del futuro, ma per noi quelle parole, 'Vicine Vicine', rappresentano un auspicio per il futuro". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, nel suo discorso di apertura del Festival delle Regioni, nel teatro Piccinni di Bari, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Rivolgendosi al capo dello Stato, Leccese ha ricordato il "rischio incombente che si creino ulteriori distanze tra territori, tra Regioni e tra cittadini" e che "per noi, le uniche differenze possibili sono le straordinarie ricchezze e peculiarità che distinguono ogni territorio della nostra bellissima Italia". "Questo - ha chiarito - è il miglior augurio che sento di rivolgere a questo festival e a tutti noi: continuiamo a tenerci vicini vicini".



