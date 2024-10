Scontri tra tifosi Fiorentina e Andria su tangenziale Bari

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria sono avvenuti oggi, intorno alle 13, sulla tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. I toscani erano diretti a Lecce per la partita in programma alle 15 allo stadio Via del Mare, i pugliesi a Nardò (Lecce) per la gara prevista allo stesso orario e valevole per il girone H di Serie D.

Gli scontri sono partiti e proseguiti sulla statale 16, creando grossi disagi al traffico. Da ciò che si vede in alcuni video pubblicati sui social, i gruppi di tifosi si sarebbero affrontati a volto coperto utilizzando anche mazze, catene e fumogeni.

Alcuni pulmini di tifosi andriesi sono stati distrutti, segni degli scontri sono ancora visibili dai vetri presenti sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta svolgendo gli accertamenti.



