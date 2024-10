Legale migrante a Bari,'il sistema pone ostacoli contro ricorsi'

"Solo un'ora fa sono riuscito a parlare con il mio assistito trasferito dall'Albania al Cara di Bari. E per avere riconosciuto questo diritto ho dovuto fare reclamo ai garanti, inviare numerose pec al ministero dell'Interno, chiedere a parlamentari di intervenire. Continuano a mettere ostacoli a diritti costituzionali nella speranza di non far presentare ricorso al tribunale contro il diniego dell'asilo politico. Perché sanno che il rigetto della commissione è illegittimo. E temono di perdere anche questa volta. Perché l'intera normativa sulle procedure accelerate è incostituzionale e contraria ai principi dell'Unione Europea.

Contro la loro propaganda noi abbiamo la Costituzione". Così Gennaro Santoro, legale dei uno dei dodici migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania e che da ieri sono ospitati al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.



