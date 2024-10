Emiliano,da Regioni contributo a buon senso istituzioni centrali

"Cari presidenti delle Regioni e province autonome italiane, la Puglia guarda a voi come un punto di equilibrio capace di mediare con saggezza le necessità e le ambizioni delle istituzioni centrali al fine di evitare che esse si distacchino dal reale e dal buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, nel corso dell'apertura del Festival delle Regioni a Bari, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Dalla nascita delle Regioni ad oggi - ha proseguito - voi e i vostri predecessori avete scritto pagine di progresso e civiltà straordinarie che sarebbero state impossibili senza il regionalismo e senza la stretta collaborazione con i Comuni.

Alcuni di noi, poi, grazie alle facoltà finanziarie supplementari delle politiche di coesione nazionali ed europee, stanno realizzando lo sforzo per il superamento della questione meridionale anche con l'aiuto delle altre regioni che, ci auguriamo, possono spiegare meglio di chiunque altro che per far crescere l'Italia bisogna farla crescere tutta insieme". "E che il successo di ciascuno è il successo di tutti. Questo - ha concluso - è lo spirito della Conferenza delle Regioni, questo è il nostro amor di patria, questa è l'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA