Motovedetta con migranti ripartita dall'Albania verso Bari

La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall'Albania ed è in viaggio per Bari. La motovedetta era partita da Brindisi ed è previsto che arrivi a Bari nel primo pomeriggio. Successivamente i migranti verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.

Ieri la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro di Gjader dove erano arrivati il 16 ottobre scorso.





