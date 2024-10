Mostra 'G7 Sette secoli di arte italiana' celebra Pino Pascali

Celebra la Puglia, ed in particolare l'artista Pino Pascali, in questo week-end la mostra 'G7 - Sette secoli di arte italiana' allestita nel castello di Mesagne. Sono due le opere di Pascali, che avrebbe compiuto oggi 89 anni (era nato a Bari il 19 ottobre del 1935), presenti, come viene riferito in una nota, alla mostra: 'Pubblico' (1961) e 'Tre donnine' (1963) realizzate entrambe con una "tecnica mista su acetato e cartoncino".

Nel corso delle visite guidate di domani, in occasione della particolare ricorrenza della sua nascita, ci saranno focus specifici su Pascali. Sono 51 le opere presenti a Mesagne per la mostra che è curata dal professor Pierluigi Carofano ed organizzata - nell'ambito del Protocollo d'Intesa Puglia Walking Art - da Micexperience Rete d'Imprese, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura.

"L'occasione di celebrare Pino Pascali è propizia - ha osservato l'ideatore di Puglia Walking Art, Pierangelo Argentieri - per riflettere nuovamente sul valore delle istituzioni culturali della Puglia che con noi condividono gli sforzi di questa mostra e sugli artisti pugliesi che hanno operato nei diversi secoli ed a diverse latitudini eppure sono tutti qui".

"È cosa davvero rara che, in uno splendido castello e in una mostra che presenta valori assoluti di sette secoli di arte italiana, sia abbiano assieme - ha evidenziato - opere provenienti dalla Galleria Nazionale della Puglia 'Girolamo e Rosaria Devanna' di Bitonto, dalla pinacoteca 'Giuseppe De Nittis' di Barletta, dalla pinacoteca 'Corrado Giaquinto' di Bari e con esse prodotti autentici realizzati da Giuseppe De Nittis e Pino Pascali, da Corrado Giaquinto e Francesco Fracanzano, senza dimenticare che fra le 51 opere ce n'è una del tarantino Roberto Ferri, unico artista vivente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA