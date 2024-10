Fedriga, l'Italia del futuro a Bari per azzerare le distanze

"Un evento importante, nobilitato dalla presenza del Presidente della Repubblica, oltre che da diversi ministri e rappresentanti delle Istituzioni, i quali si confronteranno su argomenti cruciali per il futuro del Paese.

Quest'edizione de 'L'Italia delle Regioni', infatti, affronta temi strategici dello sviluppo, come la rivoluzione digitale e il green, ma anche le distanze che dividono i nostri territori".

Così il governatore Massimiliano Fedriga definisce la terza edizione de 'L'Italia delle Regioni' che da domani 20 ottobre a martedì 22 si svolgerà a Bari, e al quale parteciperà anche in veste di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il tema dei lavori è 'La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?'.

Fedriga interverrà domani con la relazione d'apertura; lunedì 21 in mattinata parteciperà, con, tra gli altri, il ministro della Salute Orazio Schillaci, al panel 'Azzeriamo le distanze: intelligenza artificiale tra opportunità e rischi'; martedì 22, al termine della manifestazione, pronuncerà il discorso di chiusura accompagnando il passaggio di consegne tra Regione Puglia e Regione Veneto che organizzerà la prossima edizione dell'evento nel 2025.



