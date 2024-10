Bisarca in fiamme nel nord Barese, incendio domato in 4 ore

Un incendio ha distrutto un autotreno che trasportava auto mentre si trovava sul tratto della autostrada A14 compreso tra Canosa di Puglia e Cerignola (Foggia), in direzione nord. Le fiamme, divampate per cause da accertare intorno alle 20 di ieri, hanno riguardato parte della motrice del mezzo pesante e tutte le vetture trasportate. Ai vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta assieme ai colleghi di Foggia, sono servite quattro ore per spegnere il rogo impiegando due autopompe serbatoio e due autobotti.



