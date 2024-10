Apre a Bari il Villaggio delle Regioni e delle Province autonome

Tra decine di turisti e cittadini incuriositi, ha aperto i battenti poco fa il Villaggio delle Regioni e delle Province autonome allestito in piazza del Ferrarese a Bari in occasione della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, 'L'Italia delle Regioni', organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, che si terrà a Bari dal 19 al 22 ottobre. Domani la cerimonia inaugurale del Festival, alle ore 18 nel teatro Piccinni, avverrà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Villaggio offre un ricco programma di eventi, tra cui showcase con artisti provenienti da tutta Italia, concerti e un mercatino del gusto dedicato alla cultura enogastronomica pugliese.

Lo stand Insieme per sport e giovani, inoltre, ospiterà la presentazione del progetto Spazi Civici Fair Play District, ma anche la proiezione di videoclip, dimostrazioni di pugilato femminile, e laboratori sulla educazione ambientale.

Spazio anche alla intelligenza artificiale con quattro postazioni tra gli stand espositivi.

Inoltre il villaggio ospita gli stand delle Regioni e delle Province autonome con numerose attività rivolte al pubblico. In particolare l'agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione, coinvolgerà i visitatori anche con le Immagini del territorio.





