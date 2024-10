Maltempo, domani allerta arancione in alcune aree della Puglia

A causa dell'atteso peggioramento delle condizioni metereologiche, la protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta arancione che interesserà alcune aree della Puglia dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 20 di sabato 19 ottobre: si tratta della Puglia centrale adriatica, del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, della Puglia centrale bradanica e del basso Ofanto.

Per lo stesso arco temporale sarà invece allerta gialla sul Gargano e nelle isole Tremiti, nel tavoliere e nei bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nel sub-appennino Dauno e nel basso Fortore.

Sono previste in generale precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sulla puglia meridionale, centrale, e sul resto del centro-sud peninsulare.

Inoltre, dalle ore 8 di domani e per le successive 36 ore si attendono venti sudorientali da forti a burrasca.



