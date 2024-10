Cede un pezzo di marmo nel bagno della scuola, ferito 12enne

Un ragazzino di 12 anni ha riportato un ematoma dopo essere stato colpito alla testa, questa mattina, da un pezzo di marmo che si è staccato dal muro di uno dei bagni della scuola che frequenta. Si tratta dell'istituto Laterza di Bari.

Soccorso e trasportato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, è stato sottoposto a una Tac cranica che ha dato esito negativo e sarà sottoposto ad altri esami e a una visita ortopedica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. I bagni dell'istituto scolastico, secondo quanto si apprende, non hanno muri divisori che arrivano al soffitto ed è da chiarire se il pezzo di marmo che si sia staccato e sia caduto accidentalmente oppure se la caduta sia stata provocata dalla vittima. Completamente danneggiato il water. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il 12enne potrebbe essere dimesso in giornata.



