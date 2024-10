"Lavoro, Valore, Identità", domani convegno a Bari

L'obiettivo è quello di "riportare il focus sul lavoro o, più precisamente, sul 'non lavoro', su un piano valoriale che ha drammaticamente perso significato, incidendo profondamente sull'identità, sulla percezione di se stessi". E' una delle direttrici che ha portato il Movimento per la Giustizia Art.3 ETS a realizzare il convegno "Lavoro, Valore, Identità", in programma domani, a partire dalle ore 9.00, al Teatro Kursaal Santalucia.

Si alterneranno riflessioni, rappresentazioni e testimonianze sul tema del lavoro nei suoi attuali aspetti di criticità cui daranno voce studiosi, accademici e magistrati, tra cui Giovanna Reanda (Radio Radicale), Massimo Giannini (La Repubblica), Sarantis Thanopulos (Società Psicoanalitica Italiana), Rita Bernardini (Nessuno Tocchi Caino), Gianfranco De Gesu (Detenuti e Trattamento Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), Bruno Giordano (Corte di Cassazione), Geminello Preterossi (Filosofia del Diritto e Storia delle Dottrine politiche Università di Salerno), Lorenzo Gaeta (Diritto del Lavoro Università di Siena), Madia D'Onghia (Diritto del Lavoro UniFG), Stella Laforgia (Diritto del Lavoro UnIBA), gli attori ed autori Fabrizio Saccomanno, Salvatore Striano, che dedicherà una particolare attenzione al 'non luogo' rappresentato dal mondo del carcere.

Si aggiungeranno i contributi di Ottavia Piccolo e Tosca D'Aquino, grazie ai quali "si proverà ad intavolare un confronto costruttivo - spiega una nota - che finalmente rompa il silenzio, che rappresenti memoria e ispirazione per riportare al centro del dibattito una questione cruciale del nostro tempo, che definisca con coraggio quello che può e deve essere fatto, indicando la strada da intraprendere per riscoprire una dimensione in cui non si discuta più di numeri, di interessi, di profitti, ma di donne e uomini".



