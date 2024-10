Spari in campagna, due agricoltori feriti nel Foggiano

Due agricoltori - entrambi stranieri - ieri sono stati feriti, in episodi distinti, con colpi d'arma da fuoco nelle campagne di San Severo (Foggia). Le loro condizioni non sarebbero gravi. La polizia ha avviato le indagini per individuare responsabili e movente e chiarire se vi possa essere un collegamento.

Ieri sera un agricoltore è stato ferito con alcuni colpi di pistola mentre si trovava in campagna in località Santo Spirito.

Alcuni colleghi lo hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Masselli-Mascia.

Ieri mattina un altro agricoltore straniero era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla spalla. L'uomo, a quanto si è appreso, si sarebbe recato da solo in ospedale per farsi medicare. Sui due episodi c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti.



