Provincia Taranto cede Palazzo Paisiello al Conservatorio

La Provincia di Taranto ha ceduto Palazzo Paisiello all'omonimo Conservatorio. A firmare il passaggio, in uno studio notarile, il dirigente del settore Edilizia e Patrimonio della Provincia, Pantaleo De Finis, e il presidente del Conservatorio statale di musica Cristiano Marangi.

Si tratta di un edificio storico già sede del conservatorio che prende il nome da Giovanni Paisiello, importante compositore italiano di origine tarantina, uno degli ultimi grandi rappresentanti della scuola napoletana nonché uno dei più importanti compositori del Classicismo.

Con la firma della cessione gratuita dei locali, l'Ente provinciale non fa altro che confermare gli impegni in merito alla statizzazione dell'istituto Paisiello sulla base di una delibera del consiglio dell'8 settembre 2022. In questo modo Palazzo Paisiello diventa piena proprietà del Conservatorio. Insieme all'immobile, secondo il documento notarile, vengono ceduti anche i beni mobili, dalle attrezzature agli strumenti musicali.

"Con l'Amministrazione - ha dichiarato il presidente della Provincia Rinaldo Melucci - abbiamo ritenuto doverosa la cessione del palazzo al Conservatorio. L'edificio si trova in via Duomo ed è dedicato al celebre compositore. Questa donazione sono sicuro che accrescerà le potenzialità dell'istituto musicale già fiore all'occhiello di tutta la comunità. Tanti sono, infatti, i giovani che si formano musicalmente in quella sede e che spesso proseguono la specifica attività raggiungendo anche lusinghieri traguardi".



