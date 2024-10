Mit, per la Puglia un piano da 200 milioni di investimenti

Nell'ambito dell'accordo di coesione tra il Governo e la Regione Puglia sul Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha proposto il finanziamento di interventi infrastrutturali per circa 200 milioni di euro. Lo annuncia il Mit in una nota.

Tra le proposte del Mit, oltre ad alcuni interventi per il porto di Taranto, emerge, in particolare, il completamento e la messa in sicurezza della strada statale 100, nel tratto tra Gioia del Colle e San Basilio, su cui lo stesso Salvini si era speso nei mesi scorsi per una celere definizione dell'iter autorizzativo. Tra le segnalazioni del Mit, inoltre, anche la soppressione di alcuni passaggi a livello sulla linea ferroviaria Lecce-Gallipoli.



