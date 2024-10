Intesa associazione banche e prefettura Bari, 'più sicurezza'

Aumentare la sicurezza per dipendenti e clienti delle banche. Proteggere i sistemi informatici degli istituti di credito per tutelare correntisti, investitori e personale. Sono alcuni delle finalità del protocollo siglato a Bari tra la prefettura e l'Ossif, il centro di ricerca e sicurezza anticrimine dell'Abi, l'associazione delle banche italiane.

L'intesa, della durata di due anni prorogabili, intende adeguare e migliorare "i dispositivi di difesa passiva a tutela delle filiali" e prevede "attività di formazione per tutelare l'incolumità del personale degli istituti di credito con misure di contrasto agli attacchi multivettoriali realizzati con le tecniche del cyber physical security", viene evidenziato in una nota.

Il protocollo firmato dal prefetto di Bari, Francesco Russo, e dal coordinatore dell'Ossif Abi, Marco Iaconis, introduce anche "una serie di iniziative per implementare la sicurezza degli utenti e prevenire gli atti vandalici e le truffe, specie ai danni degli anziani". La collaborazione tra prefettura, Abi e forze dell'ordine vuole "accrescere il livello di sicurezza, sia reale sia percepita, della comunità locale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA