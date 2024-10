'Ha tentato di molestare ragazza', uomo inseguito e malmenato

Un cittadino di origine straniera è stato accerchiato da alcune persone e malmenato a Taranto. A quanto si è appreso, l'uomo era stato accusato da alcuni passati di aver tentato di molestare o aggredire una ragazzina, ma ci sono più versioni al vaglio degli inquirenti. L'episodio è accaduto in via Oberdan angolo via Monfalcone. Sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno sottratto l'uomo al linciaggio della folla inferocita portandolo in questura.

La vicenda è al vaglio del pubblico ministero di turno. C'è chi ha ripreso la scena con un telefonino e condiviso il video su una pagina social. Il post è subito diventato virale.



