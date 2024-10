Emiliano, trasmesso a Roma piano Just Transition per Taranto

La versione definitiva del piano operativo del Just Transition Fund per Taranto è stata trasmessa dalla Regione Puglia all'Autorità di gestione a Roma. Adesso la Regione Puglia dovrà aspettare il via libera dell'organismo centrale per rendere operativo il piano, che si compone di diversi progetti divisi per azioni, per un totale di circa 800 milioni di euro da spendere entro il 2029; ma una prima parte dovrà essere spesa entro il 2026. "Il 2025 - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - sarà l'anno in cui si inizieranno a spendere queste importanti risorse e non potremo permetterci di perdere tempo, perché dobbiamo centrare l'obiettivo della transizione e del rilancio di Taranto. Il piano è stato confezionato dopo mesi di lavoro conclusisi con la convocazione del partenariato economico, sociale e istituzionale a inizio ottobre".



