Emiliano, 'beni confiscati sono una speranza per i giovani'

"Questi luoghi oggi consentono a tanti ragazzi e ragazze di riprendere il cammino della speranza emancipandosi dalle dipendenze". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a Trani a margine dell'incontro sulla legalità, intitolato 'A forza di essere vento' a cui ha partecipato il fondatore di Libera contro le mafie, don Luigi Ciotti.

L'appuntamento è stato ospitato in un deposito nella zona industriale della città in passato appartenuto al boss Salvatore Anacondia e che era base per l'organizzazione dei traffici illeciti. Dopo il sequestro e la confisca, la struttura accoglie ora la comunità terapeutica per le dipendenze patologiche 'Oasi 2 Controvento'.

"Mi occupai io anche quando ero magistrato dell'immobile", ha ricordato Emiliano elogiando l'impegno di Libera che ha compiuto 9 anni di attività. "Un anniversario che abbiamo onorato con l'attenzione: siamo grati a Libera per il suo ruolo in questi anni, durissimi e determinanti, di antimafia sociale", ha aggiunto Emiliano.

Per l'assessora regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Debora Ciliento, "sapere che centri come questo, oggi sono luogo di rinascita e di riscoperta è fondamentale, ed è giusto celebrarli con persone che sono impegnate in prima linea ogni giorno nella lotta contro le mafie".

Nell'immobile sono in corso lavori che consentiranno la realizzazione di un cantiere navale e un centro di formazione con aule multimediali. Il progetto è finanziato attraverso il progetto 'Cantieri di Libertà', presentato nel 2018 a valere sui fondi del Pon Legalità 2014-2020.



