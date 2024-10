Ct nazionale volley maschile allena dipendenti Pugliapromozione

Il coach della nazionale di pallavolo maschile Fefè De Giorgi allena e avvia un percorso motivazionale per i dipendenti dell'Agenzia regionale del Turismo della Regione Puglia. Si tratta di quattro giornate in cui apprendere come "passare la palla al compagno di squadra", per riuscire a portare più risultatati finali per tutto il team.

Hanno preso il via oggi, nel campo di pallavolo del Cus Bari e insieme ai suoi giocatori, le giornate di "allenamento" di corpo e mente del personale dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione con De Giorgi.

"L'evoluzione di un'organizzazione aziendale - ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - si caratterizza per la valorizzazione delle risorse umane: la generosità, la fiducia, la capacità di unire serietà e divertimento rappresentano i capisaldi senza compromettere la credibilità del ruolo. Sulla base dell'unicità ed esclusività dell'esperienza di allenamento del coach De Giorgi, oggi realizziamo un percorso motivazionale per il personale di Pugliapromozione, che permetterà di valorizzare il talento a favore dello spirito di squadra, mediante metodo e gestione della leadership".

Il percorso si articolerà in quattro appuntamenti. Ciascun incontro prevede l'allenamento sportivo, per apprendere le dinamiche in campo del gioco di squadra e un momento didattico.





