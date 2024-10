Cade dal balcone mentre fa le pulizie, muore una 67enne

Una donna di 67 anni è precipitata dal balcone mentre era impegnata in alcune faccende domestiche ed è morta a causa dei traumi riportati nell'impatto. È successo ad Adelfia, in provincia di Bari, nella tarda mattinata. Gli investigatori non escludono che la donna, che era in casa con il marito di 73 anni, possa avere avuto un infarto.

Dopo essere precipitata, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 ma è morta durante la corsa verso l'ospedale Di Venere di Bari. A chiarire l'accaduto, su cui indaga la polizia chiamata dai medici della struttura ospedaliera, potrebbe essere l'autopsia. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Scientifica.



