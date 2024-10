Ex Ilva: sit-in di cittadini, 'foglio di via al ministro Urso'

"L'atto che il ministro viene a compiere é incompatibile con le sentenze europee che hanno condannato 5 volte lo Stato Italiano e un vergognoso tentativo di affermare davanti alle telecamere e ai possibili acquirenti che quel catorcio di fabbrica non stia cadendo a pezzi". E' quanto sostengono cittadini e rappresentanti di associazioni e comitati che stanno tenendo un sit-in davanti alla portineria C dello stabilimento Acciaierie d'Italia-ex Ilva di Taranto in attesa della cerimonia di riaccensione dell'altoforno 1 (fermo da agosto 2023 per manutenzione) prevista per questo pomeriggio alla presenza del ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso.

Gli attivisti annunciano che intendono consegnare "simbolicamente un foglio di via al Ministro del Made in Italy".

In questo "ordine di allontanamento" viene sottolineato che Urso accenderà l'altoforno "nonostante la fabbrica sia di fatto illegale perché gli impianti sono in marcia senza autorizzazione integrata ambientale, contravvenendo alla normativa europea in materia di diritto ambientale". "Per questo - si aggiunge - e in violazione dell'art. 32 della Costituzione" i cittadini di Taranto "vietano al ministro Urso l'ingresso in città finchè la fabbrica Acciaierie d'Italia sarà definitivamente chiusa".

I portavoce delle associazioni rilevano inoltre che "l'altoforno dovrà comunque essere spento tra qualche settimana per la sostituzione del crogiolo a fine vita. Una barzelletta che non fa ridere, perché ha a che fare con la salute e la vita di tutti noi. Una recita macabra - concludono - che assume le sembianze di un affronto alla dignità di un intero territorio.

Una misera 'marchetta' per cercare di abbindolare i possibili acquirenti".



