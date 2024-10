Al via Conversazioni sul futuro con Ranucci e Bencivelli

Con Sigfrido Ranucci, Silvia Bencivelli e la proiezione del film "Il mondo in una piccola classe" prende il via domani 16 ottobre al Lecce alle 17.30 alle Officine Cantelmo l'undicesima edizione di Conversazioni sul futuro. Dopo quest'anteprima, fino a domenica 20 ottobre nel capoluogo salentino, con un fitto programma di 90 appuntamenti e 200 speaker italiani e internazionali, si rinnova l'appuntamento con il festival promosso dal 2013 dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli. Il festival si conferma come un punto di riferimento per il dialogo su questioni contemporanee, capace di coinvolgere il pubblico su temi urgenti e diversificati.

L'edizione 2024 è dedicata a Sammy Basso, ospite del festival nel 2015, in ricordo del suo straordinario contributo umano. Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, le giornaliste israelo|palestinese Hanin Majadli (Haaretz) e ucraina Sevgil Musajeva (Ukrainska Pravda), il linguista israeliano Elitzur Bar-Asher Siegal, la giornalista e scrittrice britannica Rose George, la chef congolese Victoire Gouloubi, l'attivista afghana Neelai Barek, il regista greco Angelos Rallis saranno le presenze internazionali. Il festival avrà anche un ricco capitolo dedicato ai libri, con oltre sessanta titoli in programma.

Grazie alla collaborazione con case editrici nazionali e regionali, tra gli ospiti spiccano l'astrofisica Ersilia Vaudo, il giornalista Dario Fabbri, il medico Giuseppe Remuzzi, la giornalista Serena Uccello e l'architetto Mario Cucinella, il sociologo Luigi Manconi e molti altri. Numerosi saranno i Talk che affronteranno questioni di grande rilevanza. Da segnalare l'incontro inedito "Non sono una donna addomesticabile", moderato da Marco Damilano, con Simonetta Gola di Emergency e l'avvocata Alessandra Ballerini, accompagnate dal live painting dell'illustratore Lorenzo Terranera. Il capitolo Live proporrà una serie di spettacoli e monologhi, tra cui "Strange Fruit: la voce di Billie Holiday per i diritti civili", il melologo "Inumana - Cos'è un uomo senza libertà?" con Rossella Spinosa e Laura Silvia Battaglia. Il festival vedrà inoltre la partecipazione di Gabriele Del Grande con il suo "Il secolo è mobile", l'omaggio a Tiziano Terzani con "Taccuini" di Annalisa Camilli e una riflessione sui confini di Marianna Aprile.

Il festival ospiterà nuovamente la giuria del concorso internazionale Poster For Tomorrow, con dieci esperti che selezioneranno i migliori poster tra circa settemila proposte giunte da tutto il mondo sul tema "Stop killing women".



