Si rovescia addosso pentola con olio bollente, ustionata bimba

Una bambina di 2 anni ha riportato ustioni al volto e agli arti superiori dopo essersi rovesciata addosso una pentola di olio bollente in un'abitazione di Carmiano (Lecce). L'episodio è accaduto ieri sera. Soccorsa dai genitori, la piccola è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata stabilizzata, e poi stata trasferita al Perrino di Brindisi. Le sue condizioni stabili. A quanto si è appreso, la bambina è stata prima seguita dagli operatori sanitari del Centro ustioni e poi ricoverata in Pediatria.

La bimba, secondo una prima ricostruzione, era in casa con i genitori, quando all'improvviso, non vista, è andata in cucina e si rovesciata la pentola con l'olio bollente riposta sui fornelli. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.



