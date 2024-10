Morti tre tifosi: c'è un indagato per omicidio stradale colposo

Con l'accusa di omicidio stradale colposo, la Procura della Repubblica di Potenza ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo che era alla guida dell'auto nella quale, ieri sera, viaggiavano i tre tifosi del Foggia (di 13, 17 e 21 anni) morti a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri del capoluogo lucano. I tifosi del Foggia avevano assistito poco prima allo stadio Viviani alla gara del girone C della serie C pareggiata 1-1 contro il Potenza.

Restano, intanto, sempre molto gravi le condizioni di altri due giovani tifosi foggiani (di 18 e 15 anni) che erano a bordo della stessa auto: sono entrambi ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza.

"Rispetto e silenzio" è stato chiesto dalla Curva Ovest del Potenza. "Ci uniamo - è scritto in un post sui social al dolore delle famiglie e della Foggia Ultras per la perdita prematura di Samuele, Gaetano e Michele e restiamo vicini ai familiari e alle altre persone coinvolte nel triste incidente di ieri sera".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA