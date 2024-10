Capone, le immagini della Puglia nel cuore di New York

La Puglia negli Usa: due volte all'ora vengono proiettate le immagini della Puglia a Time Square, a New York, per promuoverla come meta turistica. "La Puglia nel cuore di New York. Una grande emozione vedere gli americani incantati davanti alle immagini della nostra regione.

Un'importante operazione di marketing territoriale che si unisce alle tante relazioni che stiamo costruendo questi giorni nelle varie iniziative organizzative in occasione del progetto Turismo della radici da Italea", commenta all'ANSA la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, che in questi giorni si trova negli Usa per una missione istituzionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA