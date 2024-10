Appartamento in fiamme, salvato 70enne nel nord Barese

Un uomo di 70 anni è stato salvato da vigili del fuoco e carabinieri mentre la sua abitazione andava in fiamme. È accaduto questa mattina, a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. A dare l'allarme sarebbe stato il 70enne che vive da solo in un appartamento al primo piano di un immobile che si trova a ridosso del centro storico. A metterlo in salvo, sono stati i pompieri che hanno raggiunto con una autoscala il balcone su cui si trovava l'uomo.

L'incendio, che sarebbe di natura accidentale, è stato spento.





