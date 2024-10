Accende sigaretta in auto e scoppia incendio, ustionato 20enne

Tragedia sfiorata ieri sera a Nardò (Lecce), dove un 20enne entrando in auto e accendendosi una sigaretta è stato investito da una deflagrazione causata probabilmente da una fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione della sua Fiat Panda.

Il giovane, originario di Gallipoli, ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al cuoio capelluto. La deflagrazione è stata fortunatamente di bassa intensità. L'incendio ha comunque distrutto completamente la vettura. Sul posto, in via Pietro Giannone, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri. Il malcapitato è stato trasportato al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I resti della vettura sono stati sequestrati per i successivi accertamenti.



