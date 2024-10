A Taranto rievocazione storica del matrimonio di Maria d'Enghien

Taranto rinnova l'appuntamento con la rievocazione storica del Matrimonio di Maria d'Enghien in programma il prossimo 19 ottobre (dalle 17.30 alle 23.30) ad ingresso gratuito. Oltre 150 figuranti faranno rivivere l'unione tra la principessa di Taranto e Ladislao d'Angiò di Ungheria e Durazzo, Re di Napoli, riportando le lancette alla primavera del 1407. Realmente svoltosi nella città ionica, ha rappresentato di fatto la risoluzione di un conflitto tra Napoli e Taranto, un compromesso con il quale il Principato è ritornato nel pieno dominio del sovrano.

Ideatrice e organizzatrice dell'evento è l'associazione culturale Maria d'Enghien APS con il patrocinio morale del Comune di Taranto e di Confcommercio Taranto. L'appuntamento è giunto alla XXIV edizione. "Non un semplice corteo storico - spiega la presidente Linda Fania - ma quest'anno un vero e proprio evento diffuso con l'obiettivo di valorizzare la città vecchia e offrire contestualmente un'occasione d'intrattenimento sia per i residenti che per i turisti, sempre più numerosi. Alla rievocazione, ormai consolidata nel tempo, si deve la divulgazione dell'identità locale attraverso un recupero dei luoghi e della memoria di avvenimenti lontani".

A supportare l'organizzazione, l'associazione Archita Festival e la cooperativa Polisviluppo che, da anni, operano sul territorio con competenza ed esperienza nella valorizzazione del patrimonio culturale e nell'accoglienza turistica. A loro si deve il progetto del Taranto Grand Tour quale modello di accoglienza e fruizione turistica integrata.

La manifestazione si dislocherà non solo nei luoghi della città vecchia protagonisti della narrazione, ma anche tra palazzi, piazzette di origine bizantina e chiostri per far immergere appieno i visitatori in queste atmosfere medievali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA