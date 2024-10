Morti tre tifosi del Foggia, due erano minorenni

Due minorenni (di 13 e 17 anni) e un giovane di 21 anni di Foggia: sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto in serata a pochi chilometri da Potenza, dove la squadra pugliese ha pareggiato 1-1 la gara valida per la nona giornata del girone C della serie C.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi. Un quarto giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 Basilicata soccorso all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. "In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 - è scritto in un post sui social - esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie". E il Potenza calcio, sempre sui social, ha espresso "il più sentito cordoglio alla comunità foggiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA