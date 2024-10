Auto contro furgone, un morto nel nord Barese

Un uomo di 72 anni, Pasquale Camarrota, è morto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega Barletta a Canosa di Puglia, nel nord Barese. La vittima, a quanto si apprende, era alla guida di una Fiat Panda che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un furgone.

Per il 72enne non c'è stato scampo: è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Il conducente dell'altro mezzo, un uomo di giovane età, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco.



