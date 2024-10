Federalberghi, in Puglia nel 2023 cresce occupazione nel settore

In Puglia nel settore alberghiero l'occupazione è cresciuta nel 2023, superando del 13,9% i livelli pre-covid (+8,5% sul 2022). Il dato è diffuso da Federalberghi Puglia sulla base delle rilevazioni fornite da Inps in collaborazione con Ebnt (Ente Bilaterale Nazionale Turismo). Dal report si evince come in Puglia nel 2023 la ricettività alberghiera ha registrato "l'operatività in media di 553 imprese con dipendenti, che sono stati mediamente 8.511". I valori massimi e minimi di occupazione si registrano a luglio e febbraio con rispettivamente 13.215 e 4.281 dipendenti. Il 73% (6.187) dei dipendenti ha un contratto a tempo pieno, il 30% (2.324) part time. Il 30% (2.552) dei dipendenti, inoltre, viene sottolineato da Federalberghi, ha un contratto a tempo indeterminato, il 22% (1.852) a tempo determinato. I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (3.925) rappresentano il 46%.

"La ricerca condotta da Federalberghi conferma che gli alberghi apportano un contributo importante al mercato del lavoro nazionale e regionale. Anche in Puglia - dichiara Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e presidente pugliese della federazione degli albergatori - il comparto sta andando nella direzione giusta". "L'auspicio è che si tratti di una vera e propria tendenza, destinata a produrre ulteriori sviluppi anche - aggiunge - con il supporto e l'attenzione costante della nostra categoria, dal versante, invece, dell'extralberghiero (b&b, locazioni brevi e altro) nulla è pervenuto". Caizzi ritiene che "bisognerà rafforzare il dialogo con la Regione e gli enti territoriali pugliesi, affinché una vera programmazione e una promozione condivisa possano realizzare un reale sistema turistico della Puglia e, di conseguenza quell'industria del sistema ricettivo di cui il sottoscritto parla da oltre dieci anni".



