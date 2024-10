Dopo cure liberate in mare tre tartarughe Caretta Caretta

Sono state rilasciate al largo del porto di Gallipoli tre tartarughe marine della specie Caretta Caretta che erano state recuperate nei mesi scorsi e prese in carico dal Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Calimera.

La più piccola, appena nata, era stata recuperata lo scorso gennaio sulla spiaggia di Torre San Giovanni, quando pesava solo 80 grammi e fatta crescere all'interno del centro. La seconda, di circa 35 kg, era stata ritrovata da un pescatore all'interno di una rete da pesca. La terza, di circa 50 kg, era stata trovata in mare in difficoltà a causa della plastica che aveva ingerito.

Il personale del Crtm, dopo aver prestato per mesi le opportune terapie clinico veterinarie al fine di consentire loro di tornare in libertà nella tarda mattinata di oggi con il supporto della Capitaneria di Gallipoli ha provveduto alla reintroduzione in mare dei tre esemplari.



