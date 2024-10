Turismo, nei primi 8 mesi in Puglia arrivi +9% e presenze +4%

Nei primi otto mesi del 2024, secondo i dati dell'Osservatorio regionale del Turismo della Puglia, si è registrato un incremento sia degli arrivi (4.234.000) che delle presenze turistiche (15.339.000). Gli arrivi sono aumentati del +9%, mentre le presenze hanno registrato un incremento del +4% rispetto al 2023. l dati sono stati illustrati al Ttg Travel Experience di Rimini. La crescita ha interessato sia i turisti italiani che stranieri, con quest'ultimi che hanno evidenziato un aumento maggiore: +20% per gli arrivi e +15% per le presenze. I flussi turistici nazionali registrano un incremento del +3% per gli arrivi a fronte di un andamento stazionario delle presenze.

Per i mesi di settembre e ottobre, le previsioni indicano una crescita degli arrivi del +4% e un mantenimento dei valori dello scorso anno per le presenze.

Da gennaio ad agosto di quest'anno, sono stati registrati incrementi superiori al 10% degli arrivi nei mesi di marzo (in concomitanza con le festività di Pasqua), di maggio e di giugno.

"Siamo soddisfatti - ha affermato l'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane - dei risultati ottenuti dal turismo pugliese nei primi mesi del 2024. La crescita degli arrivi e delle presenze conferma che la Puglia è sempre più una destinazione di riferimento sia a livello nazionale che internazionale".

"Qui, dal Ttg di Rimini, condividiamo i primi risultati del 2024, con una stagione turistica - ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione - ancora in corso. Lavoriamo tutto l'anno con una continuo flusso di dati tra l'Osservatorio turistico, gli operatori e le associazioni di categoria dei dati più recenti sui principali trend in atto, affinché le scelte imprenditoriali poggino su informazioni accurate".

All'assessore Lopane è stato consegnato il premio Smart Destination di Data Appeal. Il riconoscimento, frutto di una analisi online di milioni di informazioni analizzate online, è andato alla Puglia con una "menzione speciale per la destinazione che si è maggiormente distinta nella gestione e nell'approccio innovativo e data-driven al destination management".



