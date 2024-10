Giudice, presunta incostituzionalità decreto Piantedosi

La giudice del tribunale di Brindisi, Roberta Marra, ha ritenuto non manifestamente infondati profili d'incostituzionalità del decreto legge Piantedosi che regola la gestione dei soccorsi in mare e prevede il fermo delle navi delle Ong e ha rimesso gli atti alla Consulta. La decisione è giunta nell'ambito del procedimento sul ricorso contro il fermo della Ocean Viking di Sos Mediterranee, disposto il 9 febbraio a Brindisi dalla Guardia Costiera per presunte violazioni del decreto. La giudice Marra aveva già accolto, sospendendo il fermo, il ricorso dei legali della Sos Mediterranee, Francesca Cancellaro e Dario Belluccio.



