Cade in mare tra barche città vecchia, salvata donna a Taranto

Soccorso lampo coordinato dalla Guardia Costiera di Taranto ieri pomeriggio per il salvataggio di una donna, di nazionalità polacca e in forte stato di alterazione, caduta in mare tra i barchini ormeggiati lungo la banchina Cariati, nella città vecchia. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha assistito alla rovinosa caduta in mare della donna, che annaspava.

Un sottocapo scelto istruttore ginnico e un allievo maresciallo della Marina Militare, che in quel momento si allenavano lungo i moli adiacenti di via Garibaldi, non hanno esitato a lanciarsi in acqua per aiutare la malcapitata a mantenersi a galla. Giunto il battello della Guardia Costiera, la donna è stata portata a bordo con l'ausilio dei militari del gruppo sportivo marinaresco di Mariscuola Taranto, e subito affidata alle cure del 118.



