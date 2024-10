Bici contro bus di turisti in Salento, muore 62enne norvegese

Una ciclista norvegese di 62 anni, in vacanza in Salento, è morta travolta da un pullman turistico. E' accaduto ad Otranto sulla strada provinciale che conduce alle Orte. La donna, insieme ad un gruppo di turisti, aveva noleggiato una bicicletta per fare un giro nella zona che conduce ad una delle aree paesaggistiche più belle della costa idruntina quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della bici e ha invaso la corsia di marcia opposta, sulla quale sopraggiungeva il bus con a bordo una comitiva di turisti francesi. Nell'impatto la 62enne è finita sotto l'autobus ed è morta, nonostante indossasse il caschetto di protezione. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale.



