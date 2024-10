Auto contro camion, muore donna nel Tarantino

Una donna di 46 anni di Taranto è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 20, all'incrocio con la sp22, nel territorio di Laterza (Taranto). La vittima era alla guida di una Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autoarticolato. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Il conducente del tir avrebbe riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia locale di Laterza.



