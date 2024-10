Furti d'auto e ricettazione, otto arresti a Brindisi

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della procura, nei confronti di otto persone accusate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, ricettazione, furto aggravato in concorso e violazione agli obblighi e prescrizioni imposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Per cinque indagati è stata disposta la detenzione in carcere, mentre sono tre le persone finite agli arresti domiciliari.

Il provvedimento di questa mattina è stato emesso nell'ambito dell'inchiesta che il 17 settembre scorso aveva portato all'esecuzione di altre cinque misure restrittive per una serie di presunti furti d'auto che sarebbero avvenuti tra le aree parcheggio dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi e di un centro commerciale della zona. La nuova misura cautelare è scaturita invece all'esito degli interrogatori preventivi effettuati dal giudice per le indagini preliminari nei confronti degli altri 8 indagati.

Nell'ordinanza notificata a settembre emerse l'ipotesi di una presunta compravendita di voti per le amministrative del Comune di Brindisi del maggio del 2023. Preferenze che sarebbero state 'comprate per 30 euro ciascuno', anche se non si conosce né chi avrebbe commissionato il procacciamento dei voti né chi sarebbe stato il destinatario.



