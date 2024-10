Emiliano, tutte le Regioni chiedono più soldi per sanità

"Finalmente tutte le regioni italiane, comprese quelle di centrodestra, chiedono al governo di aumentare i finanziamenti per la sanità. Non possiamo più andare avanti così, perché le liste di attesa per visite ed esami richiedono più personale e più investimenti strutturali per rendere sicuri i nostri ospedali che mancano tra l'altro di certificati antincendio e delle certificazioni antisismiche, oltre che di medici, infermieri e operatori sanitari". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Serve - sostiene - aumentare subito lo stanziamento per la sanità almeno fino al 7,5% del pil, come avviene in altri paesi europei. In tal senso pende in Parlamento un disegno di legge bipartisan che va immediatamente approvato. I presidenti di Regione sono stanchi di mettere la propria faccia sui ritardi ai pronto soccorso, sulla mancanza di personale in corsia e nei distretti territoriali, sulle prenotazioni di visite specialistiche ed esami strumentali oltre i limiti del tollerabile e di essere mandati allo sbaraglio da governi nazionali che non si rendono conto che le aggressioni al personale sanitario dipendono anche dalla troppa pazienza che la loro indifferenza impone ai malati, alle loro famiglie e al personale sanitario che lavora sotto un'inaudita pressione". La nota del presidente Emiliano fa riferimento a un documento della Conferenza delle regioni inviato oggi ai ministri dell'Economia e della Sanità nel quale si legge che "da tempo è stata richiamata l'attenzione dei governi sul preoccupante sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale che rischia di compromettere la sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci sanitari".



