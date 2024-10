Donna morta in incidente stradale, al via perizia su auto

Prendono il via questa mattina a San Severo nel Foggiano i rilievi sulla Fiat 500 carbonizzata nell'incidente stradale avvenuto la sera del 27 settembre scorso sulla provinciale 13 per Castelnuovo della Daunia in cui ha perso la vita la 47enne Lucia Salcone. L'auto sulla quale viaggiava la vittima era guidata dal marito Ciro Caliendo, 46 anni, imprenditore vitivinicolo, indagato per omicidio volontario. Gli investigatori hanno il sospetto che l'incidente sia stata una messinscena dell'uomo.

La perizia sui resti della vettura, che si trova in un deposito giudiziale, dovrà ricostruire e verificare la dinamica dell'incidente stradale e accertare la natura dell'incendio.

Sempre oggi, in tarda mattinata, presso la procura di Foggia sarà conferito incarico ai periti per gli esami tossicologici sui campioni prelevati durante l'esame autoptico eseguito sul corpo della 47enne. Esami che, insieme al referto dell'autopsia, che sarà depositato entro 60 giorni, potranno fornire elementi precisi sulle cause del decesso della donna e chiarire l'origine della ferita alla testa.

Intanto, continuano le indagini degli uomini della squadra mobile coordinati dalla procura. Resta ancora sotto sequestro la villetta della famiglia. Si tratta di un sequestro probatorio - come spiegato da uno dei legali dell'indagato, l'avvocato Angelo Masucci - finalizzato ad effettuare esami irripetibili.



